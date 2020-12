Stiri pe aceeasi tema

- Articolul din 2003 (VEZI AICI) il prezinta pe Cristi Berea drept vicepresedintele organizatiei nationaliste Noua Dreapta, care la acel moment se opunea cursurilor de engleza organizate de misionarii bisericii mormone in judet. "Da, am fost in organizatie, pentru ca atunci era doar un ONG, nu partid.…

- Candidatul PRO Romania pentru Diaspora, la Senat, Veaceslav Saramet propune "inființarea unui Minister cu drepturi depline pentru Romanii de Pretutindeni." totdata, acesta mai mentioneaza ca "Diaspora merita mai mult respect de la București. Romanii de pretutindeni merita reprezentați și merita politici…

- Candidatul organizatiei Mures a Partidului Pro Romania la Senat, Claudiu Maior, sustine ca singura solutie pentru combaterea eficienta a epidemiei de SARS-COV-2 si prevenirea unui eventual val trei de imbolnaviri, este testarea nationala, masiva si constanta a populatiei, lucru pe care formatiunea sa…

- Simona Elena Turcu este dascal, cu o bogata experiența, a ocupat și funcția de inspector școlar pentru Arte, Mentorat și Invațamant Special, insa a cochetat și cu administrația publica, fiind pentru doua mandate viceprimar al Orașului Iernut. "Ma simt onorata sa fiu alaturi de colegii mei social-democrați…

- Candidatul PRO Romania Bihor la Senat, Viorel Catarama , a declarat luni, la Oradea, ca vrea ca partidul pe lista caruia candideaza sa ajunga la guvernare si ca oamenii sa-si recapete viata normala cat mai repede. Candidatul la Senat a subliniat ca nu pune la indoiala existenta noului coronavirus, dar…

- A ajuns în finala de la Roland Garros, iar pe drum a eliminat și doua sportive din România: Ana Bogdan și Irina Bara. Sofia Kenin a avut un an 2020 de care își va aduce aminte cu siguranța: a câștigat titlul la Australian Open și va disputa ultimul act la Paris. Sofia Kenin…

- Mandatul parlamentarilor poate fi prelungit doar în patru situații prevazute clar în Constituție - stare de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta, afirma fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean. "Lor le-ar conveni sa se porneasa razboiul de 100 de ani.…

- In aceasta dimineața, din tavanul noii stații de metrou Eroilor 2 din București, a inceput sa curga apa direct pe peron, conform Hotnews. Contactat de Libertatea, Gabriel Mocanu, director Metrorex, a precizat ca "a fost o scurta avarie, care a durat 5 minute".Un incident a avut loc in aceasta dimineața…