Consiliile locale au primit bani pentru programul pilot „Masa calda” in unitatile scolare. Si judetul Dolj figureaza in acest program cu trei unitati de invatamant din mediul rural. In prezent, nici un elev nu beneficiaza de produsele alimentare. La doua unitati scolare procedura este in derulare, iar la o alta unitate de invatamant nu au fost facute deocamdata demersurile. Una dintre unitatile scolare care a fost prinsa in programul pilot „Masa calda in scoli” inca de la inceput este Liceul „Adrian Paunescu” din Barca. La aceasta unitate scolara, programul a functionat de fiecare data pe perioade…