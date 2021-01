Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a dezvaluit cum a fost aleasa prima persoana vaccinata din Romania, asistenta medicala Mihaela Anghel, de la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, noteaza B1 TV.Secretarul de stat a punctat ca a fost o decizie luata de experți,…

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii.

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 a fost aprobata de Guvern si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, iar prezentarea va avea loc astazi, la ora 16:00, la Palatul Victoria.Conferința de presa de la sediul Guvernului Romaniei va fi susținuta de Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, in martie 2020: ,,In afara de achizitiile de ventilatoare, in Romania exista 190 si ceva de paturi de terapie intensiva complet utilate numai pentru boli infectioase si exista 4.000 de paturi de terapie intensiva echipate cu tot ce trebuie,…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este posibil” ca elevii sa urmeze…

- "Asa cum evolueaza lucrurile, sa ajungem la indicele de 3, in Capitala, este foarte clar. Se vor aplica toate regulile care au fost prevazute in Hotararea de Guvern. restaurantele inchise, nu mai sunt activitati la teatre, nu mai sunt activitati la cinematografe. Bineinteles, masca devine obligatorie…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat, vineri, in cadrul dezbaterii online „Inovatia medicala: acces, impact, schimbari”, organizata de DC Media Group, ca a fost pregatita...

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat duminica, la B1 Tv, ca Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) au fost cele mai puțin pregatite pentru gestionarea crizei sanitare pe care a provocat-o pandemia de coronavirus. Oficialul guvernamental s-a referit, in acest context,…