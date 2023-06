Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni despre modificarile la legea pensiilor speciale ca astazi se vor depune amendamentele in Parlament si ca acum se aranjeaza, specialistii din cadrul Ministerului Muncii cu specialistii din cadrul Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, pe tehnica…

- „Creșterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii, pana la varsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucreaza in Romania, va trebui sa fie echivalent, sa nu fie deosebiri intre cei care lucreaza in anumite sisteme și cei care lucreaza in sistemul public de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, va participa astazi, in plenul Senatului, la Ora Guvernului, la invitatia grupului USR. Senatorul USR Sebastian Cernic a declarat ca ministrul Muncii trebuie sa dea lamuriri referitoare la mentinerea pensiilor speciale.

- Pana pe 11 aprilie toate pensiile vor fi platite Plata pensiilor in luna aprilie va fi efectuata mai devreme, conform anunțului facut de Ministrul Muncii, Marius Budai. Anunțul a fost facut vineri. Pensiile se vor plati mai repede pentru a le permite oamenilor sa faca pregatiri de Paște. Toate pensiile…

- Pensiile și salariile din sistemul public, platite in aceasta saptamana! Și indemnizațiile de șomaj vor fi platite cu o saptamana mai devreme, prin Poșta Romana. Sunt peste 45.000 de persoane care beneficiaza de acest ajutor de stat. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca pensionarii au primit…

- Voucherele de alimente vor fi distribuite pana pe 13 aprilie, pentru ca beneficiarii sa le poata folosi la cumparaturile de Paste, anunțat sambata Ministrul Muncii, Marius Budai, intr-o interventie la Antena 3. Acesta a mai spus ca pensiile pe card au intrat inca de vineri, iar cele prin factorul postal…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca a vazut la liderii coalitiei determinare sa rezolve problema pensiilor speciale astfel incat sa nu mai existe nicio pensie mai mare decat salariul, sa existe contributivitate, astfel incat toat aceste lucruri sa se intample, anunța news.ro.Marius Budai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat marți seara, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce are rolul, potrivit unei decizii a coaliției de guvernare, doar sa stranga propunerile ministerelor de resort pentru pensiile de serviciu, fara sa faca propuneri.El a fost intrebat cum va proceda…