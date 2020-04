Când vor fi alegerile locale și parlamentare. Noi modalități de vot și în țară El este convins ca se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea votului prin corespondenta inclusiv in tara sau votul electronic . Ludovic Orban a fost intrebat, joi seara la B1TV daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare. „La nivelul Guvernului, nu. Punctul nostru de vedere l-am prezentat public. Sigur ca trebuie sa vedem evolutia epidemiei. Daca primul val se va stinge, sa spun spre 1 iulie, prognozele facute de epidemiologi sunt ca un al doilea val va fi posibil dupa luna octombrie. Cred ca am putea organiza alegerile locale in… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

