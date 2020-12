Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a spulberat planurilor multor cupluri care visau la o nunta mare. Dar doi tineri din Malaezia au reușit sa ocoleasca restricțiile potrivit carora lista de invitați trebuia sa se limiteze la 20 de persoane și au primit felicitari in ziua cea mare de la 10.

- Vladuța Lupau este in culmea fericirii dupa ce soțul ei i-a dat vestea. Vladuța Lupau și Adi Rus sarbatoresc un an de la casatorie. Cu aceasta ocazie, fotbalistul Adi Rus a surprins-o pe celebra artista intr-un mod incredibil. Vladuța Lupau este in culmea fericirii. Cum a surprins-o Adi Rus la un an…

- Polițiștii suceveni au intrerupt duminica o nunta cu 100 de invitați, la la Berchișești, scrie Ziar de Suceava, care publica și un film de la eveniment. Doar mirele și carciumarul au primit amenzi, restul mesenilor fiind sancționați doar cu avertisment.Nunta avea loc intr-un restaurant din Berchișești,…

- Celebra artista și-a anunțat fanii ca a fost confirmata cu coronavirus. Vladuța Lupau s-a simțit rau in seara de duminica, iar a doua zi dimineața s-a testat pentru coronavirus. Rezultatul artistei a fost pozitiv, iar atat ea, cat și soțul sau se afla in izolare la domiciliu. Citește și: Inca…

- Nunta organizata ilegal, seara trecuta, in județul Ilfov, unde toate evenimentele sunt interzise. In imaginile postate de un invitat se vede cum in restaurantul din comuna 1 Decembrie sunt zeci de persoane care petrec, fara distanțare fizica.

- Nunta a fost a fiului unui fost șef de poliție de acolo, cel care a vegheat ca noi sa respectam legile. Toți participanții sunt acum trimiși in izolare, dupa ce mireasa a aflat ca are COVID-19, la numai doua zile dupa nunta. Autoritațiile au obținut listele de invitați și filmarile de la nunta dupa…

- Evenimentul la care au participat 356 de persoane a avut loc sambata intr-o sala de evenimente din Oradea. La petrecere au fost 356 de invitați, iar procurorii susțin ca organizatorul „nu a respectat masurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase”. Parchetul de pe langa…

