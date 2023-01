Când vom beneficia de zile libere și minivacanțe în 2023 Nici nu a inceput bine anul 2023 și deja ne gandim la zilele libere, respectiv sarbatorile religioase de peste an cand romanii beneficiaza de zile libere Cea mai mare sarbatoare creștina, Paștele, va fi sarbatorit in luna aprilie, 9 aprilie (Paștele Catolic) și 16 aprilie (Paștele Ortodox). Zilele libere de Paștele Ortodox vor fi acordate … Post-ul Cand vom beneficia de zile libere și minivacanțe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

