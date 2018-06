Cand visele devin realitate: Povestea cu tanarului care vinde sosete si fulare de zeci de mii de euro, Made in Rosia Montana #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Uniunii Europene, un sfert din gospodariile cu copii erau alcatuite anul trecut din familii monoparentale, cel mai scazut procent fiind inregistrat in Croatia si Romania. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica, avand aproximativ una din trei gospodarii alcatuite din…

- iPhone SE2 este probabil dispozitivul Apple despre care se discuta de foarte mult timp, insa acesta intarzie sa apara intr-o maniera oficiala. In ultima perioada am primit mai multe zvonuri care vorbeau despre un dispozitiv aproape identic cu cel disponibil deja pe piata, despre un model usor modificat,…

- Istvan Fulop, 27 de ani, a reușit o "doppietta", ieri, impotriva lui Poli Timișoara, in victoria cu 3-0. Victoria i-a dat incredere atacantul lui Sepsi care spune ca echipa sa poate sa o devanseze pe Botoșani in clasament. - Istvan, te așteptai sa ii dați Timișoarei 3 goluri?- Sincer sa fiu, nu ne gandeam…

- Ewald Raben este un antreprenor nascut in Olanda, care a facut pionierat in transporturi, la 22 de ani. Dupa 1989, el pornea cu planuri mari in Polonia pentru a deschide o filiala a companiei infiintate chiar de bunicul sau. Incet, incet, a acoperit harta Europei cu afacerile sale si, in 2018,…

- Flickr, popularul serviciu de gazduire pentru fotografii, a fost vandut de catre Oath Inc. (fostul Yahoo!). Servciul intra acum in portofoliul SmugMug, un alt serviciu de photo sharing/hosting, care este insa disponibil doar pe baza de abonament, fiind folosit de multi fotografi profesionisti pentru…

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- Un escroc din Suceava pe nume Ovidiu Rusu a strans condamnari care insumeaza 225 de ani de inchisoare. Desi a absolvit doar patru clase, a reusit sa pacaleasca zeci de oameni dandu-se drept procuror sau judecator si obtinand de la acestia sume foarte mari de bani. El se lauda in urma cu ceva ani ca…

- Tata sofer, mama secretara. Oameni simpli. Un singur frate, mai mare cu 4 ani. Ea, Olimpia Iuliana Adam, un om ceva mai complicat. Sau poate complex. S-a nascut pe 25 iulie 1971, in Piatra Neamt, si sustine ca a fost crescuta cu principii morale puternice. Copilaria – fericita, dar cu responsabilitati,…