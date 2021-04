Când va naște Cristina Ștefan și cum se menține în formă în timpul sarcinii Actorul Denis Ștefan (44 de ani) și soția lui, „bebelușa” Cristina Ștefan (29 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara. Perechea mai are impreuna o fiica, Delia, in varsta de 7 ani. In mediul online, Cristina a oferit de curand mai multe detalii despre a doua sarcina. Cand va naște Cristina Ștefan și cum se menține in forma in timpul sarcinii Denis și Cristina inca nu știu sexul bebelușului lor. „Dupa Paște am ecografia și-atunci o sa știm 100% [sexul bebelușului]”, a marturisit dansatoarea. „In septembrie o sa nasc, in prima jumatate a lunii”, a completat. Dansatoarea a luat in primele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

