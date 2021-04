Când va începe oficial activitatea Parchetului European? Activitatea Parchetului European ar putea incepe oficial din data de 1 iunie 2021. Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, este un nou organism de lupta impotriva infractiunilor privind bugetul Uniunii Europene (UE). Laura Codruta Kovesi a trimis o scrisoare comisarilor europeni ai Justitiei Didier Reynders si Bugetului Johannes Hahn, in care propune aceasta data pentru inceperea activitații EPPO. Conform AFP, care citeaza un comunicat emis de Parchetul European, activitatea instituției trebuia sa inceapa in noiembrie 2020. Termenul a fost amanat insa, principala cauza fiind ca au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

