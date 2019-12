Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Calin Bot, preotul greco-catolic din Botiza, a suferit de o boala care a necesitat un tratament extrem de costisitor. Pentru a trai, preotul a avut nevoie de aproximativ 780 de lei pe zi pentru tratament, insumand o cheltuiala de aproximativ 40.000 de euro pe an. Diagnosticat in urma cu un an…

- ■ la Manastirea Sihastria se va savirsi, simbata, slujba parastasului in memoria marelui duhovnic si predicator, plecat la Ceruri cu 21 ani in urma ■ vor fi pomeniti si alti doi mari duhovnici ai Sihastriei, Paisie Olaru si Ioanichie Balan, precum si fostul staret Victorin Oanele ■ Obstea monahala a…

- Vineri, 6 decembrie, de Sarbatoarea Sfantului Nicolae, Preasfințitul Vasile Bizau va celebra Sfanta Liturghie la manastirea greco-catolica Prislop, Comuna Boiu Mare. In cadrul celebrarii, care va incepe la ora 11:00, va ridica la treapta preoției pe diaconul Vasile Petcaș. Source

- Politistii din Targu Lapus au intervenit ieri dupa-amiaza pentru solutionarea unui accident de circulatie produs pe raza comunei Copalnic Manastur. Verificarile efectuate pana in acest moment au relevat ca un barbat de 43 de ani, din Grosii Tiblesului, care conducea un autoturism pe D.N.18, dinspre…

- Zeci de mii de pelerini au mers la Iași in aceste zile pentru a se inchina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Ierarh Spiridon, aflate in baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Anul acesta, numarul pelerinilor a fost unul uriaș fiind inregistrat un nou record,…

- Mihai Șora, pana in 1948 membru PCF (Partidul Comunist Francez), iar tot din ‘48, dupa o vizita in Romania și dupa ce securila i-a interzis sa se mai intoarca in Franța, a fost cica obligat sa lucreze la Ministerul de Externe (condus de celebra Ana Pauker, comunista pana in molecule). Dupa declarațiile…

- In zilele 25-27 septembrie se desfașoara la Baia Mare sesiunea de toamna a Conferinței Episcopilor Catolici din Romania. Prima zi a aevenimentului a debutat la ora 18:15 cu Sfanta Liturghie in Rit Bizantin, biserica greco-catolica ,,Sf. Maria” – Bulevardul Unirii 11A. Redam mai jos programul Sfintelor…

- In urma incendiului de ieri de la Damacuseni au ars: 300 metri patrați de acoperiș din lemn, 15 tone de fan, 2 tone cereale, unelte agricole, 15 metri patrați stablon de la casa invecinata Au intervenit autospeciale de la Pichetul Targu Lapuș, Detașamentul Baia Mare și SVSU Tg Lapuș, Baiut, Lapuș, Copalnic…