Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a precizat, marți seara, la Realitatea Plus, criteriile de selecție a Irinei Rimes, ambasador al ”Zilei Brancuși”. Acesta e spus ca artista scrie poezii, citite chiar de actrița Maia Morgenstern, dar și ca este un artist decent, asemeni versurilor din melodiile acesteia.Totodata,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a precizat, marți seara, la Realitatea Plus, criteriile de selecție a Irinei Rimes, ambasador al ”Zilei Brancuși”. Acesta e spus ca artista scrie poezii, citite chiar de actrița Maia Morgenstern, dar și ca este un artist decent, asemeni versurilor din melodiile acesteia.Totodata,…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, scoate la iveala problemele de la Centura Bacaului și arata raspunsul venit din partea Comisiei Europene.”V-am spus ca Pitești-Sibiu este doar inceputul problemelor de mediu legate de proiectele de infrastructura.Iata ca și Centura Bacaului , cel mai important…

- Proiectele de infrastructura din Romania sunt incurcate rand pe rand de diverse vietați. Dupa ce gandacul croitor al stejarului a blocat autostrada Pitești-Sibiu, acum peștii și pasarile blocheza Centura Bacaului, parte a proiectului Autostrada Moldovei. Fostul ministru al Transporturilor, Razvan…

- Razvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, se arata revoltat de declaratia premierului Orban cu privire la posibilitatea de a se finaliza autostrada Comarnic-Brasov in 5 ani, cu conditia ca PNL sa ramana la putere. Acesta afirma ca un asemenea termen se putea avansa daca se semna contractul…

- Aproximativ zece avocati si militanti chinezi ai drepturilor omului au fost interogati sau arestati in ultimele zile din 2019, in legatura cu o recenta reuniune privind sfarsitul partidului unic in China, au transmis joi organizatii neguvernamentale internationale, relateaza AFP. Partidul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cheltuit in 2019 aproape 1 miliard de euro pentru proiectele de infrastructura. Anul acesta au fost deschiși circulației rutiere doar 43 de kilometri, respectiv Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj -Deva, arata Ziarul Financiar.…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ii transmite premierului Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca in București este nevoie de o centura la profil de autostrada ca are lasate 3 contracte semnate tocmai in acest sens și ii cere doar sa duca mai departe proiectul pregatit de fostul Guvern.Citește…