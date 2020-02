Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral a anunțat joi, printr-un comunicat de presa, ca pasarela din fața Cazinoului din Mamaia urmeaza sa fie demolata in cadrul proiectului de stopare a eroziunii plajelor. Pasarela, care in perioada interbelica gazduia singurul bar maritim al Europei, face…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri, la o biserica veche de 400 de ani, monument istoric, din localitatea Muntenești, județul Vaslui. In momentul izbucnirii incendiului, in biserica se aflau peste 30 de enoriași care au ieșit singuri.Potrivit reprezentanților Inspectoratului Judetean pentru…

- Situatie revoltatoare la Targu Jiu. O pictura murala dintr-o biserica monument istoric, a fost distrusa pentru o centrala termica. Muncitorii au montat sistemul de incalzire peste o pictura veche de 200 de ani in care au dat si o gaura pentru horn.

- Biserica de lemn „Sf. Dumitru" Adancata II, monument istoric, a fost restaurata complet, cu bani europeni, recepția lucrarilor de restaurare avand loc miercuri, 4 decembrie, in prezența tuturor factorilor decizionali care au contribuit la finalizarea proiectului.„Restaurare si ...