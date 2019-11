Luminile de Craciun se vor aprinde pe 1 Decembrie, odata cu inaugurarea Targului de Craciun din Piata Dacia. Concertul de Ziua Nationala va incepe la ora 16.00, capul de afis al spectacolului fiind concertul Nicoletei Nuca. Si noaptea dintre ani va aduce pe scena din Piata Dacia cunoscuti artisti de muzica populara, pop si rock. Tot in decembrie, va avea loc, traditionalul concert de Craciun „Johan Strauss Ensemble”, organizat de Primaria Buzau. De asemenea, incepand cu data de 18 decembrie, in Parcul Crang, va fi deschis Oraselul Copiilor, care va ramane deschis pana pe 12 ianuarie 2020. In deschiderea…