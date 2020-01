Stiri pe aceeasi tema

- Philippe Buros, directorul Renault Europa, a anunțat ca modelele Dacia fabricate la Mioveni vor avea și versiuni electrice in doi sau trei ani. „Dacia va prelua tot ce ofera Renault la capitolul electrificare, pentru ca vom fi nevoiți sa electrificam acest brand, indiferent daca vorbim de mașini full-electrice…

- La sfârșitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit ieșirea din linia de Montaj a modelului Duster cu numarul 500 000, mașina aniversara fiind roșie, cu motor 1.3 TCE, 150 CP. Cifra se refera la a doua generație de Duster, din prima s-au produs 1,2 milioane. Reamintim…

- Exista o probabilitate mare sa ne confruntam cu o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, potrivit datelor financiare, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Tot mai multe banci centrale reduc dobanzile. Croitoru susține ca, in Romania, cheltuielile cu salariile…

- Mașinile electrice sau hibrid au devenit o moda in intreaga lume, iar Dacia este pregatita sa lanseze o astfel de mașina. Apariția unei Dacia electrice sau hibrid intarzie sa apara din cauza prețurilor. Compania și-a obișnuit clienții cu anumite prețuri, iar un astfel de automobil ar fi considerabil…

- Locuitorii din Munții Apuseni mai au de așteptat pe termen nelimitat pentru extinderea rețelei de gaze naturale in zona, la modul in care se mișca lucrurile in Romania. In ciuda faptului ca 22 de administrații locale s-au asociat pentru a avea mai multe șanse in discuțiile cu Guvernul și cu reprezentanții…