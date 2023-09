Când USR ține să confirme că e la fel ca ”celelalte”. Sau mai rău de Pavel Lucescu Ca sa confirme celor care inca nu erau convinși ca USR e confiscata de mult de o gașca restransa de rechini de rit nou, zilele astea, aceștia au anunțat primii patru candidați pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare. Pe care i-au pus ei cu mana lor, fara alegeri interne, fara sa-și intrebe sau consulte membri de partid, adica mai rau ca la orice alt partid din alea vechi cu care zic ei ca se lupta pe viața și pe moarte de pe poziții de inalta moralitate, care macar pastrau aparențele de democrație interna. Ca sa ințelegeți cam care e starea de spirit printre membrii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR și-a finalizat deja lista cu candidați pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 2024. Astfel, Elena Lasconi, actualul primar al orașului Campulung Muscel, este prima pe lista USR a alegerilor europarlamentare. Surpriza la locul al treilea! Cine este? Lista de candidați USR pentru alegerile…

- Elena Lasconi, primarița municipiului Campulung Muscel, a fost desemnata sa deschida lista USR – partidul din care face parte – la alegerile europarlamentare de anul viitor. Anunțul a fost facut chiar de ea pe pagina proprie de Facebook. Citește și: „Ma bucur ca oamenii faptelor au parte de recunoaștere.…

- Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu si Vlad Botos deschid lista de candidati USR pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024, a decis conducerea USR, vineri. USR mai transmite ca continua construirea polului de dreapta care va aduna fortele reformiste ca alternativa la coruptia PSD-PNL si…

- Biroul Național al USR a decis, vineri, la propunerea președintelui Catalin Drula, ca lista de candidați ai partidului pentru alegerile europene sa fie deschisa de Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoș.

- Elena Lasconi este primarul municipiului Campulung și a reușit in doar trei ani sa dezvolte orașul cu ajutorul fondurilor europene – peste 400 de milioane de lei, adica bugetul orașului pe 40 de ani. Dan Barna este vicepreședinte ALDE Europe și fost vicepremier, care a contribuit esențial la elaborarea…

- Elena Lasconi deschide lista de candidati pentru alegerile europarlamentare de anul viitor a USR iar Biroul National a votat aceasta propunere. Lasconi este primarul orasului Campulung. Alaturi de ElenaLasconi , in deschiderea listei USR vor fi Dan Barna, Vlad Voiculescu si Vlad Botos. Lista va fi completata…

- PPE a decis sa organizeze la București cea mai importanta reuniune, Congresul PPE dinaintea alegerilor europarlamentare din 2024. Este increderea de care se bucura Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis, a spus Nicolae Ciuca. Adunarea politica a Partidului Popular European (PPE),…

- Volodimir Zelenski, afirma ca toata lumea din tara ar trebui sa lupte pentru binele Ucrainei, nu doar cei care sunt pe front, fiind o cauza nationala. ”Ucraina este in razboi. Si cei care nu lupta pe linia frontului trebuie sa ajute la lupta. Nu in baruri, nu in cluburi, nu in curse de strada sau vreun…