Când sunt Moșii de toamnă în 2023. Cum trebuie să te pregătești pentru Sâmbata Morților Pentru creștinii ortodocși din toata țara, Sambata morților sau Moșii de toamna reprezinta o zi cu totul și cu totul importanta, care are o puternica semmnificație. Tradiția spune ca darurile care se ofera pentru sufletul celor adormiti au putere de mijlocire pe langa Dumnezeu pentru iertarea pacatelor savarsite de catre ei, cu gandul sau cu fapta, in timpul vietii. Cand sunt, in acest an, Moșii de toamna și cum trebuie sa te pregatești pentru Sambata Morților. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de toamna 2023 sau Sambata Morților este un prilej de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și este o zi importanta pentru creștinii ortodocși. De aceasta zi sunt legate multe tradiții bisericești, precum și obiceiuri populare.Ce inseamna Moșii de toamna sau Sambata MorțilorSambata morților…

- Ce nu ai voie sa faci astazi, de Taierea capului Sfantului Ioan BotezatorulAșadar, astazi, de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, traditia spune ca nu se bea vin rosu și nici nu se consuma mancaruri gatite, care au aceeasi culoare: pepene rosu, ardei rosii, sos de tomate, carne rosie.„Tradiția…

- Poate ca mulți dintre noi avem impresia ca vara trece intr-un ritm mult prea rapid, iar daca aruncam o privire rapida in calendar, putem observa ca așa și este. Din fericire, banalul calendar este mereu sincer cu noi, iar acesta ne arata deja ca ne aflam in a doua jumatate a lunii august, așa ca vara…

- Poate ca nici macar nu ne dam seama cum a putut sa treaca timpul atat de repede, insa calendarul ne arata ca ne aflam deja in a doua jumatate a lunii august. In acest ritm, foarte repede vom intra și in toamna, iar poate ca mulți dintre noi deja au facute anumite planuri pentru aceasta perioada din…

- Moșii de Toamna 2023. Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Moșii de Toamna 2023. An de an, creștinii sarbatoresc Moșii de Toamna, o sarbatoare cu o data variabila, dar care cade intotdeauna intr-o zi de sambata. Aceasta…

- Ne aflam in luna august și urmeaza un eveniment important in randul creștinilor. Mai exact, Moșii de Toamna 2023. Ei bine, Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Care sunt regulile pe care trebuie sa le respecți.

- Crestinii ii sarbatoresc joi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini, informeaza News.ro."Traditia spune ca Sfantul Petru este stapanul lupilor,…