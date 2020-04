Stiri pe aceeasi tema

- De fiecare data cand trecem prin momente mai grele, gandul multora dintre noi se indreapta spre locurile copilariei care ne aduc alinarea, linistea, viata plina de speranta si care ne amintesc cu mare placere de toate cele care le-am avut atunci. Imaginea parintilor, fratilor, surorilor, prietenilor,…

- Rugaciune in tacerea padurilor si in linistea Muntelui cel Sfant al Manastirii Rohia. De la inceputul acestei saptamani, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului se afla pentru cateva zile la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, asezamantul monahal de metanie al Preasfintiei Sale,…

- Astazi incepe Saptamana Mare pentru crestinii romano catolici. Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii catolici comemoreaza in timpul Saptamanii Sfinte Patima si Moartea Domnului si se pregatesc sa intampine Pastele Invierea…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile, oficiate in biserici de…

- Sfantul și Marele Post, care se mai numește și postul patruzecimii, Paresimile, Postul Paștilor, este randuit pentru curațirea sufletului prin ajunare, rugaciune, milostenie, spovedanie și impartașirea cu Sfintele Taine. El inchipuiește postul cel de patruzeci de zile al Mantuitorului. Ține șapte saptamani.…

- Credincioșii ortodocși si greco-catolici intra astazi, in Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, celebrat in acest an pe 19 aprilie. Postul Mare are loc inaintea Invierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Postul Paștelui, la ortodocși, incepe…

- POSTUL PASTELUI 2020. Postul Paștelui se mai numește, in popor, și Postul Mare. Postul Mare dureaza 40 de zile, la care se adauga Saptamana Patimilor.POSTUL PASTELUI 2020 // Cum se ține și ce se mananca in Postul PașteluiPotrivit traditiei bisericești, in cursul Postului Mare se posteste astfel: in…

- Postul Paștelui, numit in tradiția populara și Postul Mare sau Postul Paresimilor, este cel mai lung post de peste an. Postul Paștelui precede sarbatoarea Invierii Domnului, fiind un post greu și aspru, mai ales in ultima saptamana, denumita Saptamana Patimilor.