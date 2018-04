Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a vorbit in premiera despre faptul ca sufera tulburare bipolara. Vedeta de 48 de ani urmeaza in prezent un tratament medicamentos, dupa ce o lunga perioada a negat ca are o problema serioasa. Intr-un interviu pe care l-a acordat revistei „People“, Mariah Carey a dezvaluit ca, in 2001, a…

- Stresul face parte din viața noastra. Serviciul, traficul, ratele la banca sunt doar cațiva factori care contribuie la producerea lui. Putem insa reduce considerabil stresul daca adoptam un stil de viața sanatos și incercam sa evitam antidepresivele sau consumul de junk-food. Specialiștii ne recomanda…

- Foarte mulți oameni care sufera de obezitate severa și morbida apeleaza la o intervenție chirurgicala numita gastric banding sau inel gastric. Aceasta este cea mai cunoscuta si mai raspandita metoda restrictiva care poate avea insa, pe langa rezultate uimitoare, și o serie de complicații care merita…

- Anul acesta se anunța a fi unul mareț in ce privește capitolul frumusețe. Celebritați precum Kylie Jenner sau Gigi Hadid au aratat ca social media joaca un rol crucial și da startul noilor tendințe pe piața. Specialiștii in domeniu anunța ca 2018 va fi anul cu cele mai puternice tendințe de frumusețe.…

- Tumorile cerebrale au devenit astazi o problema de sanatate pentru toti mai multi oameni. Cat priveste cauzele acestora, ele nu sunt pe deplin cunoscute. Se stie ca lucrul in mediu radioactiv sau accidentele precum cel de la Cernobal pot...

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- Anemia prin deficit de vitamina B12 este o afectiune care apare in momentul in care in corp nu exista suficienta vitamina. Specialistii sustin ca 4 din 100 de femei au aceasta carenta, iar din aceasta cauza pot aparea anumite probleme de sanatate.

- Mare atentie! Specialistii sunt in alerta. La orele de biologie am invațat ca organismul este format din aproximativ 70% apa. Iar profesorii și parinții ne spuneau ca daca nu bem suficienta apa in fiecare zi putem sa ne confruntam cu probleme de sanatate.Pentru ca nivelul de apa din corpul…