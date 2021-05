Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax, transmite dpa. Putin are programata joi o intrevedere…

- Potrivit anunțului Ambasadei, personalul consular va fi redus cu 75%. In plus, din 12 mai, instituția a anunțat ca nu va mai procesa vizele non-imigranti pentru calatorii nediplomatice.Astfel, rusii care nu sunt diplomati sau solicitanti de Carte Verde nu vor mai putea aplica in interiorul propriei…

- Pe fondul cresterii tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia, cancelarul austriac Sebastian Kurz a oferit sprijinul tarii sale ca gazda pentru o posibila intalnire intre liderii celor doua tari, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. "Suntem deja in contact cu partea rusa si cea americana,…

- CHIȘINAU, 30 mar – Sputnik. Statelor Unite nu le va reuși sa vorbeasca cu Rusia de pe poziția de forța, a declarat Kremlinul, potrivit RIA Novosti. "Este imposibil. Americanii acum repeta ca pe o mantra - noi vom vorbi cu toata lumea de pe poziția de forța. Nici Putin, nici o alta persoana din…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…