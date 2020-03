Cand se va termina infectarea cu coronavirus pe tot globul? Predictia astrologilor Intreaga lume se confrunta cu o amenintare severa din cauza pandemiei coronavirusului (COVID-19). Virusul fatal a revendicat deja mii de vieti pe tot globul, inclusiv trei in India incepand cu 19 martie 2020. Oamenii de stiinta din intreaga lume au cerut sa creeze un vaccin eficient pentru coronavirus. Astrologul Acharya Vinod Kumar a scrie intr-o postare Instagram in care a prezis ca coronavirusul se va incheia in India intre septembrie si noiembrie. Reluand ideea ca virusul nu poate supravietui vremii calde, astrologul a spus ca va disparea in vara. De asemenea astrologul indian a spus ca un… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

