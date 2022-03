Când se va susţine concursul de admitere la UMF Craiova Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova a fixat datele pentru concursul de admitere la Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Moase si Asistenta Medicala. Acesta este ultimul an in care la concursul pentru admitere candidatii au la alegere intre Chimie si Fizica daca opteaza pentru Medicina sau Medicina Dentara. De anul viitor va intra in vigoare noua tematica si bibliografie de concurs.Candidatii care nu vor ocupa unul dintre locurile de la buget vor avea ca varianta locurile la taxa. Pentru Medicina, Medicina Dentara si Farmacie in acest an universitar studentii au taxa de 10.000 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

