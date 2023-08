Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, afirmand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Ar putea sa incheie razboiul maine, nu trebuie decat sa…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand Occidentul va renunta la planurile sale de a domina si invinge Moscova, a declarat ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 485. Rusia ia in calcul un atac terorist de amploare in sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zona sanitara" pustie, iar in acest scop a incercat sa atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog.

- Cazul de frauda fiscala al lui Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a fost incredintat unui judecator federal numit de fostul titular de la Casa Alba Donald Trump, informeaza joi DPA. Astfel, procesul va fi prezidat de judecatoarea districtuala Maryellen Noreika, numita in aceasta functie…

- Razboiul din Ucraina trebuie sa se incheie, i-a spus președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, liderului rus Vladimir Putin. Remarcile lui Ramaphosa au venit simbata, in momentul in care s-a intilnit cu Putin la Sankt Petersburg, in cadrul unei misiuni de pace cu alte șase țari africane, informeaza…

- "Toata criza in ceea ce privește combustibilul și inflația se duce la "Luna". Totul pentru a finanța acest razboi din Ucraina. De ce se intampla asta? Pentru ca americanii conduc pe orice palier. Pentru ca au decis ca europenii sa plateasca pentru razboiul lor de ... BIP... : voi o sa aveți prețuri…

- Securitatea Ucrainei trebuie sa fie garantata atunci cand razboiul se va incheia, dar aliații NATO trebuie inca sa stabileasca detaliile privind modul in care se va realiza acest lucru, a declarat joi, 1 iunie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Cand razboiul dintre Rusia și Ucraina se va…