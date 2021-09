Când se va începe imunizarea cu a treia doză din vaccinul anti-COVID Valeriu Gheorghița a oferit marți detalii despre a treia doza de vaccin impotriva COVID-19. Acesta a explicat ca, daca se da unda verde de la EMA, la inceputul lunii octombrie se poate organiza și in Romania aceasta etapa. Medicul militar a facut distincția intre a treia doza de vaccin cuprinsa in schema inițiala pentru persoane vulnerabile și a treia doza de rapel, administrata la 6 luni dupa doza inițiala: „Pe de o parte vorbim de o doza suplimentara de vaccin la anumite categorii de persoane imunodeprimate cum sunt persoanele post-transplant sau persoanele care sunt in evidența cu afecțiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

