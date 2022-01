Când se trece la ora de vară. În această dată trebuie să schimbăm ceasurile Cand se trece la ora de vara. In aceasta data trebuie sa schimbam ceasurile. Ne mai despart doar cateva saptamani de ora de vara. Romania este una dintre puținele țari ale lumii care prezinta doua fusuri orare ce se schimba in funcție de perioada anului și de anotimp. Cand se trece la ora de vara. In aceasta data trebuie sa schimbam ceasurile Mai exact, exista ora de vara prin care lumina zilei este mai mult timp pe cer și ora de iarna prin care ziua este mai scurta. In ceea ce privește scopul modificarii orei, Sscopul acestei schimbari este acela de a folosi cat de mult posibil lumina solare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

