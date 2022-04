Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderul cecen Kadirov se batea cu caramida in pectorali ca azi, Azovstal, ultimul punct de rezistența al Ucrainei in Mariupol, cade cu siguranța, in timp ce oficialii ucraineni afirma ca forțele lor de lupta sunt inca pe poziții și ultima reduta din Mariupol, combinatul siderurgic Azovstal,…

- Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a declarat joi ca trupele ruse au preluat controlul orasului Mariupol. Luptatorii ucraineni se afla in fabrica Azovstal, unde presedintele rus Vladimir Putin a spune ca ar fi dispus incetarea atacurilor si izolarea locatiei.

- Vladimir Putin considera ca asedierea Mariupolului este „un succes” si i-a transmis ministrului Apararii, Serghei Soigu, ca nu mai e cazul pentru continuarea asaltului asupra ultimului bastion rezistentei din acest oras-port de la Marea Azov, si anume otelaria Azovstal.

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…

- Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt…

- Tensiunile se amplifica și mai tare in Ucraina, dupa ce Ministerul rus al Apararii le-a cerut oficialilor din Mariupol sa predea orașul forșelor ruse, in timp ce soldaii sa-și depuna armele. Mai mult, reprezentanții de la Moscova au descris situația din Mariupol ca fiind o „catastrofa umanitara teribila”,…

- Ministerul al Apararii din Federația Rusa a anunțat marți, 1 martie, ca a taiat accesul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) la Marea Azov, dupa ce separatiștii și trupele regulate trimise în Donețk ar fi facut joncțiunea cu soldații ruși ce au avansat dinspre sud, din direcția Crimeei, relateaza…

- Alte trupe americane au sosit luni in Polonia in urma soldaților de elita și a lanțului de comanda. Washingtonul iși intarește aliații NATO din Europa de Est pe fondul consolidarii armatei ruse la granița cu Ucraina . Nu a fost imediat clar cate trupe au sosit. Cu toate acestea, o aeronava C17 este…