Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTv, citate de Digi24, Sorin Cimpeanu a mai precizat…

- Cați elevi și profesori nu au dispozitive sau internet pentru acces la școala online, cați profesori s-au pensionat de la inceputul anului și cați dintre cei care s-au pensionat lucreaza in continuare pe posturile de pe care s-au pensionat, sunt cateva dintre statisticile cerute de Ministerul Educației…

- Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educatiei, a declarat la audierile din Parlament ca scolile si gradinitele se vor redeschide atunci cand situatia epidemiologica o va permite. Cand se redeschid scolile. Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educației, a fost intrebat in timpul audierilor din Parlament…

- Intrebat cand se vor redeschide școlile și gradinițele, ministrul propus pentru portofoliul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat in timpul audierilor din Parlament ca „cu toții ne dorim sa incepem școala cat mai repede in format clasic și vom incepe școala cat de repede ne va permite situația epidemiologica.…

- Guvernul a decis, luni, ca școlile și gradinițele sa funcționeze online inca doua saptamani, pana in 23 decembrie. Dupa aceasta data, elevii din Romania intra in vacanța de iarna, așa ca instituțiile raman inchise pana cel puțin la 11 ianuarie. DOCUMENT: Cursurile online continua. Școlile și gradinițele…

- Republica Ceha va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, in contextul in care cele mai recente date medicale arata o scadere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara, cel mai grav afectata din Europa de al doilea val al pandemiei…

- Elevii vor invața din fața calculatoarelor, iar profesorii vor avea mai puțin timp pentru predare, pentru ca orele sunt mai scurte. Aproape jumatate dintre parinți și-au exprimat deja nemulțumirea intr-un sondaj de opinie, dar sanatatea primeaza in fața educației.

- In contextul majorarii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, Consiliul Național al Elevilor este de parere ca școlile ar trebui sa inceapa pregatirile pentru tranziția la educația exclusiv online. Anunțul facut de CNE. Cursuri online pentru toți elevii Din cauza faptului ca ne aflam pe…