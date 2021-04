Când se redeschid sălile de FITNESS. Vești proaste pentru mii de români Vești proaste pentru mii de romani. Vor mai avea de așteptat pana la redeschiderea salilor de fitness. Salile de fitness se vor deschide abia in iunie. Este anuntul facut de ministrul Tineretului si Sportului in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate Antena 3. Totodata, Eduard Novak vine cu informatii si despre accesul la meciurile EURO 2020, dar si cu un raspuns in scandalul izbucnit dupa ce a fost surprins fara masca. Intrebat despre inseamna din perspectiva sa revenirea la normalitate de la 1 iunie și ce se intampla in sport, acesta a raspuns ca ”Mi-as dori sa aiba toti sportivii sa-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

