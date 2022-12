Când se plătește ajutorul de 1.000 euro pentru producția de legume în spații protejate Vești bune pentru fermierii care așteapta ajutorul de minimis de 1.000 euro pentru producția de legume in spații protejate, Ciclul II de producție, care urmeaza sa primeasca banii in perioada urmatoare. Concret, sumele vor fi platite in doua ture, cea mai mare parte a legumicultorilor va avea banii in conturi pina la Craciun, urmand ca pentru restul sprijinul sa fie primit pana la finele acestui an. ”Pana la Craciun se vor plati ajutoarele pentru primii 4.000 de beneficiari care au adus dovada comercializarii legumelor și intre Craciun și Anul Nou diferența de 15.50 de beneficiari eligibili la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Penny, unul dintre cei mai importanți retaileri din Romania, a comunicat programul magazinelor de Craciun și Anul Nou. Acestea vor fi inchise in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie 2023. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele PENNY vor avea urmatorul program de funcționare: 19.12 – 23.12.2022:…

- Ministerul Agriculturii suplimenteaza bugetul pentru productia de legume in spatii protejate in anul 2022 cu suma de 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentand echivalentul a 68.721.000 euro. Guvernul a aprobat in ședința din 8 decembrie Hotararea ce modifica art. 8 din HG…

- Sindromul bradului de Craciun este o alergie la acest arbore tradițional, care poate afecta in special persoanele care au o predispoziție alergica. Puțin cunoscut, sindromul bradului de Craciun se manifesta ca o alergie și este legat de mucegaiurile pe care bradul le raspandește odata ce ajunge in casele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare, deoarece preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare. „Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru ca productia…

- Nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare pentru ca preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres. „Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…

- Oferta bogata și variata la targul de produse agroalimentare din curtea Ministerului Agriculturii, iar prețurile sunt pe masura, in orice caz mult mai mari fața de sarbatoarea de anul trecut. Producatorii vorbesc in general de o majorare de 30%, dar la unele produse este și mai mult. La mare preț la…

- "780 de mii de fermieri, despagubiți pentru culturile afectate de seceta" Foto: captura video. Ministerul Agriculturii va despagubi 780 de mii de fermieri ale caror culturi au fost afectate de seceta, anunța ministrul de resort, Petre Daea. El a explicat ca aceștia își pot…