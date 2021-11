Când se deschid cele mai frumoase târguri de Crăciun din România și care sunt condițiile de intrare Targurile de Craciun se vor deschide anul acesta in condiții speciale, dupa un an in care niciun targ nu a fost deschis in perioada sarbatorilor. Intrarea se va face cu plata, iar certificatul verde sau dovada trecerii prin boala vor fi obligatorii. Targul de Craciun din București Bucharest Christmas Market va avea loc in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie 2021, pe esplanada cu statui din Piața Universitații. Conform legislației in vigoare, accesul participanților la Targul de Craciun din București se realizeaza in limita a 30% din capacitatea spațiului de desfașurare a evenimentului și este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

