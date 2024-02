Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii februarie, elevii de clasa a VIII-a au susținut Simularea Evaluarii Naționale 2024. Ministerul Educației a anunțat și data la care se afișeaza rezultatele examenului național.Pentru anul școlar 2023-2024, elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile pe 14 iunie.In perioada 11 –…

- Simularea la Evaluare Naționala 2024 continua marti, 6 februarie, cu proba la matematica. Elevii au avut la dispozitie doua ore pentru rezolvarea subiectelor. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie.UPDATE ora 10.53: Subiectele la proba scrisa la matematica la simulare Evaluarea Naționala 2024…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, astazi, simularea lamatematica pentru Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor participa, miercuri, la proba de Limba si literatura materna. Lucrarile elevilor de clasa a VIII-a vor…

- "Platforma destinata evaluarii digitalizate a functionat in parametri optimi pe toata durata derularii procesului de incarcare a lucrarilor, cu exceptia unui scurt interval de timp (aproximativ 20 de minute), insa fara a se inregistra blocaje", adauga Ministerul Educației.Simularea Evaluarii nationale…

- Simularea la Evaluare Naționala 2024 incepe luni, 5 februarie, cu proba de limba și literatura romana. O noutate in acest an: lucrarile vor fi scanate in clasa și ulterior corectate pe o platforma digitala. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie.Conform procedurii, accesul elevilor in sali este…

- Simularea pentru Evaluarea Naționala 2024 va incepe luni, 5 februarie, cand elevii clasei a VIII-a vor susține proba la Limba Romana, anunta ministerul Educatiei. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie."Luni, 5 februarie, incep simularile pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a…

- Ministerul Educației a dat publicitații rezultatele unei cercetari privind neparticiparea elevilor la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a și la examenul național de Bacalaureat 2023, realizat pe baza datelor a aproape 176.000 elevi, din peste 5.800 școli.

- Vineri, 8 decembrie 2023, Ministerul Educatiei, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica Organisation for Economic Co operation and Development OECD si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative SNSPA va invita la dezbaterea "Rezultatele PISA 2022 in contextul reformei nationale…