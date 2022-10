Cand scopul este sa strangi averi, Baddgyal si Berechet lanseaza Faima & Banii Baddgyal și Berechet lanseaza „Faima & Banii” și vorbesc despre un vis. Pana la urma, aceste doua elemente reprezinta aspirația multora. Cand banii fac Pamantul sa se invarta, Baddgyal și Berechet aduc bancnotele și stabilesc ritmul. Cu un vibe care aduce forța și energie și care seteaza aspirații inalte cand vine vorba de avere, „Faima & Banii” este o piesa despre succes imediat și lux, așa ca o sa-ți deseneze, cu ușurința, drumul catre visurile pe care le ai. „Tot timpul este vorba de bani, așa ca o piesa despre acest subiect a venit firesc. Nu te poți dezvolta in cariera și in viața personala… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amuly și Alexia fac o echipa neașteptata și lanseaza „Dansez”, joi, 6 octombrie. Cand toamna iși intra in drepturi, cei doi aduc, prin intermediul acestei piese, o caldura care ne inconjoara și care nu poate fi negata. Cei doi artiști reușesc sa transmita o poveste despre senzualitate, conexiuni puternice…

- florianrus lanseaza piesa pe care o vom avea pe repeat intreaga toamna – “Incet”. Dupa lansarea EP-ului “Flacara mea geamana”, care curprinde și o colaborare cu Nicole Cherry, artistul le-a pregatit fanilor o melodie sensibila, despre acea persoana potrivita venita la momentul nepotrivit. Versurile…

- Dupa ce au cucerit Romania cu hit-ul „Gotta Give Me”, Saco și Sebastien revin cu single-ul „I’m Your Man”. Ocupand in continuare un loc in Top 5 pe Shazam și in topurile radio si TV din Romania, Saco și Sebastien au strans deja peste 23 de milioane de stream-uri pentru cele doua colaborari ale lor de…

- Otilia lanseaza „Ayala”, o piesa cat o poveste despre standardele intalnite in relațiile moderne din prezent. „Ayala” transmite energie prin fiecare nota și reușește, in același timp, sa mearga pe urmele unei tinere care iși dorește de la o relație bunuri materiale, dincolo de orice. „Ayala” este o…

- Seria LiTe Moments de anul acesta ajunge la final cu cea de-a treia piesa, “Formula magica”, cea mai sensibila piesa a volumului 5. Liviu Teodorescu revine cu o piesa in stilul sau caracteristic, care vorbește despre formula magica dintr-o relație, acesta fiind, pur și simplu, „te iubesc”, cuvintele…

- Liviu Teodorescu continua seria de lansari din cadrul proiectului sau de suflet, #LiTeMoments, ajuns la al cincilea an, cu „Ore-n șir”. „Piesa „Ore-n șir” este despre firescul in iubire, despre doi oameni care vor ca totul sa decurga natural, fara un „commitment” forțat. Pune accentul pe un baiat care…

- Sharam Jey, Celestal și Moss Kena formeaza un trio de excepție și lanseaza „Over You”, o piesa inspirata din hitul „Hip’s Don’t Lie” semnat de Shakira și Wyclef Jean, in 2005, care a depașit peste un miliard de streamuri pe Spotify. „Over You” este un mix perfect de pop și dance, cu un aer latino specific,…

- Shyla Roe lanseaza „Need That High”, o piesa care vine la pachet cu un sound chill și deep in același timp. Vocea plina de emoție a artistei iși propune sa ne plimbe prin stari și sa ne faca sa ne indragostim din nou și din nou de acele senzații care ne faceau, in adolescența, sa simțim ca traim. O…