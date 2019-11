Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a amplasat in Piata Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu bradul de Craciun, care a costat peste 600.000 de lei, fiind alcatuit din 2.400 de crengute artificiale, impodobite cu peste 5.000 de globuri si ghirlande luminoase, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Mirela…

- Autoritațile din Craiova au inceput montarea iluminatului festiv, care in acest an se va baza integral pe tehnologia led și va cuprinde peste un milion de beculețe. Primaria intenționeaza sa porneasca luminițele de sarbatori in 22 noiembrie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noul ministru al Muncii,…

- A sosit bradul care le va bucura brașovenilor și turiștilor sarbatorile de iarna! Are 31 de metri si a fost montat azi-noapte in Piata Sfatului! Pomul de Craciun a fost cumparat de la Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt si a costat 36.286 lei Miercuri noaptea a ajuns in Piata…

- Ceremonia va avea loc in data de 14 noiembrie, de la ora locala 18.30, la Eaton Centre din Toronto. Bradul de Craciun ale carui lumini vor fi aprinse de sportiva are 33 de metri inaltime. La eveniment vor participa si violonistul Dr. Draw si DJ-ul 4KORNERS si se estimeaza ca vor asista mii…

- Stephen King este unul dintre cei mai apreciați autori americani, celebru pentru romanele sale horror, acestea fiind ecranizate aproape in totalitate pe micul sau marele ecran. A scris cateva lucrari sub pseudonimul Richard Bachman, iar primul roman de groaza al lui King, „Carrie”, a avut un succes…

- Horoscop Minerva 23-29 septembrie. Este timpul pentru o schimbare de peisaj. Te intereseaza conectarea cu ceva nou, poate o noua cale spirituala sau o alta oportunitate de cariera. In primul rand, asigura-te ca rezolvi problemele legale care nu sunt inca rezolvate. In timp ce analizezi și cantarești…

- Inginer mecanic de profesie, deputatul de azi Florica Cherecheș a facut șase schimbari de direcție, acestea insemnand tot atatea reinventari profesionale și a trecut prin doua stagii de șomaj. Considera ca viața ei poate fi un studiu de caz pentru specialiști. Florica Cherecheș a imbrațișat…

- Vara sau iarna, in tara sau peste oceane, Fuego a onorat o gramada de comenzi si a impodobit orice i se cerea, fie ca era vorba de brad, palmier sau un simplu tufis. Unui milionar roman stabilit in jungla amazoniana i-a umplut de globuri si beteala o liana lunga de 30 de metri, la umbra careia a cantat…