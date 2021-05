Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat sambata seara ca prezenta masiva, de mii de credinciosi, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim a fost posibila datorita vaccinarii. Patriarhul s-a referit la faptul ca in Israel, ca urmare a vaccinarii unui procentaj foarte mare din populație, autoritațile au decis relaxarea masurilor anti-pandemice. Printre altele, s-a referit și la reluarea pelerinajelor. “Incepand cu 23 mai, speram si noi sa putem trimite din nou grupuri de pelerini, desigur, de preferința pelerinii vaccinați, care sa reia vizitele, pelerinajele in Locurile Sfinte.…