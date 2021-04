Inca se așteapta acceptul autoritaților sanitare, inaintea unor meciuri decisive privind titlul in Spania. Daca raspunsul va fi negativ, exista și un plan B, pentru jumatatea lunii mai. Liga spaniola de fotbal a solicitat autoritatilor sanitare sa permita accesul a cel mult 5.000 de spectatori la meciurile din weekend-ul 8-9 mai, unul de foc, avand in vedere ca atunci sunt programate partide importante pentru soarta titlului in Spania, precum FC Barcelona – Atletico Madrid și Real Madrid – Sevilla. Exista și un plan B Daca aceasta propunere nu va fi acceptata de ministerul spaniol al Sanatatii,…