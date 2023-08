Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana va stabili costurile de imprumut cat de sus este nevoie, si le va mentine la acel nivel atat timp cat va fi necesar pentru a reduce inflatia la obiectivul BCE de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, cea de-a noua majorare consecutiva a dobanzii de referinta, care a urcat la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei, si de asemenea a anuntat ca isi pastreaza deschise optiunile cu privire la necesitatea unor noi majorari pentru a reduce inflatia in…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a evaluat ca inflația in blocul comunitar se situeaza pe o traiectorie descendenta, dar este proiectata sa se mențina prea ridicata pe o perioada prea indelungata. In cadrul Buletinului Economic publicat in iulie, consiliul guvernatorilor a declarat ca va lua toate…

- Inflatia de baza a incetinit la 5,3% in mai, de la 5,6% in aprilie. Inflatia totala este acum la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, arata datele Eikon, dar ramane cu mult peste tinta de 2% a Bancii Centrale Europene. Abordand divergenta dintre cele doua miscari ale inflatiei principale si de baza,…

- Deși inflația anuala se afla la a 5-a luna consecutiva de scadere in Europa, factorii de decizie anticipeaza un nivel ridicat pentru o perioada lunga de timp.Experții Eurosistemului și-au revizuit in sens ascendent proiecțiile privind inflația exclusiv produse energetice și alimente pentru…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…