- Platesc pentru apa, dar primesc aer la robinete. Asa se chinuie, de cativa ani, oamenii dintr-o localitate damboviteana, unde apa de la reteaua de alimentare curge doar o ora pe zi și seamana mai mult cu noroiul.

- Dupa cum ne informeaza un fost inghimpator al sefului CJ Iasi, transformat brusc in laudator ( e clar de ce … ), fostul subprefect Bogdan Abalasi a sters pe jos cu Maricel Popa, despre care ne-a zis ca e un infect de calibru redus, care nu merita sa fie in fruntea judetului etc ( pauza de indignare…

- Zeci de jandarmi, politisti, voluntari, dar si pompieri cu o barca pneumatica l-au cautat in ultimele zile pe barbat, cunoscut instrumentist in zona Buzaului, care a fost dat disparut de catre familie, iar Politia i-a gasit autoturismul in care erau telefonul mobil si un billet de adio, informeaza…

- Adolescentul in varsta de 17 ani, care a disparut duminica seara in zona unui baraj al Hidroelectrica din comuna Drajna, este de negasit. Pompierii si scafandrii au reluat cautarile luni dimineata.

- Adolescentul in varsta de 17 ani, care a disparut duminica seara in zona unui baraj al Hidroelectrica din comuna Drajna, a fost gasit la o distanta de 30 de metri fata de locul in care a cazut. Medicii de la SMURD au demarat manevrele de resuscitare, conform protocolului.

- Situație alarmanta in zona Bicaz. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui este sufocat de zeci de mii de sticle de plastic. Poluarea raurilor și a lacurilor din Romania reprezinta o problema care se accentueaza in fiecare zi.