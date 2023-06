Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP, citat de Agerpres.

"O bucurie pentru toata tara! Cei patru copii pierduti in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiti in viata", a scris el intr-un mesaj pe Twitter insotit de o fotografie a militarilor si indigenilor care participau la operatiunea de gasire a celor patru frati.

CITESTE SI: șeful ONU iși menține emisarul in regiune,…