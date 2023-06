Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Cosmin Chirițoiu (43 de ani), fost polițist local in municipiul Targu Jiu, a muncit mai mulți ani pe șantierele din Paris, iar banii pe care i-a caștigat i-a investit intr-o mica ferma in comuna Crasna (Gorj).

- „In principal presupun ca la cheltuielile cu pensiile sa avem posibilitatea aceasta de ajustare a acestei categorii de cheltuieli in functie de cum au loc evolutiile indicatorilor la nivel macroeconomic, in special in ceea ce priveste rata inflatiei, si in acelasi timp sa pastram disciplina financiara…

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a afirmat ca daca se doreste mentinerea aceluiasi nivel de cheltuieli cu salariile in sectorul public ca si anul trecut, inseamna ca va trebui ca anumiti ordonatori de credite sa disponibilizeze personal. El a sustinut ca exista un dezmat in cheltuirea…

- Dumitru Costin a declarat marti, la Prima News, ca are informatii ca mai multi agenti economici retin banii de pensie ai romanilor si nu ii vireaza mai departe. “Ieri, spre exemplu, l-am provocat pe ministrul de Finante sa comunice un subiect, cati din banii de pensii ai romanilor – pentru ca stiti…

- Procesul devine de la un termen la altul tot mai complicat, potrivit Realitatea PLUS.Pana acum, judecatorii și cei care au instrumentat dosarul nu au aflat de ce și cum a revendicat familia din Ilfov/București averea uriașa a refugiaților ucraineni. In prima instanța, magistrații au refuzat cererea…

- Prin noianul de influenceri online și-a facut loc și un cioban autentic. Este vorba de Nadin Gherman, oierul digital care face spectacol din indeletnicirea sa, live-uri in care a inregistat și 110.000 de urmaritori, audiența ma mare decat a multor televiziuni de la noi. In varsta de 19 ani, autenticul…

- George Simion s-a casatorit in vara anului trecut cu Ilinca Munteanu, o nunta fastuoasa la care au participat mii de oameni in comuna Maciuca, in urma careia a adunat o suma impresionanta de bani.„E adevarat ca ai donat o mare parte din banii adunati la nunta, din dar?”, a fost intrebat acum George…