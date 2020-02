Cand mergi cu masina spre Constanta Soarelui A2 nu uita cine a decis ca aceasta sa fie din placi pana la Fundulea

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este inchis pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Fundulea, dupa ce o masina a luat foc. Este afectata circulația catre Capitala, transmite Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca incepand cu ora 16.15, traficul rutier, pe sensul catre…

- Un șofer din Targu Mureș și-a cumparat un autoturism Tesla de aproape 40.000 de euro pe care l-a transformat in taxi. Prețul solicitat de el nu este mai mare decat cel practicat in oraș, respectiv doi lei pe kilometru, scrie Mediafax.Un șofer in varsta de 38 de ani din Targu Mureș a decis…

- IGPR anunța ca, in urma cu scurt timp, o mașina de poliție a luat foc pe A2, București-Constanța. Din fericire, nimeni nu a fost ranit"Va informam ca, pe autostrada A2 București - Constanța, la kilometrul 20(localitatea Branești), o autospeciala de poliție (aflata in folosința Biroului de…

- La prima licitatie, organizata in ianuarie, masina in care s-a plimbat Nicolae Ceausescu a fost scoasa la vanzare cu 137.000 de lei, insa nu a existat nicio oferta. Conform legii, pretul a fost scazut cu 25- la urmatoarea licitatie, care a pornit de la 103.000 lei. Masina a fost confiscata de Fisc de…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a valorificat, prin licitatie, automobilul de teren ARO 304 culoare GRI, an de fabricatie 1977, care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu. „Cei cinci ofertanti participanti la cea de-a doua licitatie au supralicitat…

- Autoturismul de teren ARO 304, care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, a fost vandut la licitație, au anunțat reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Cinci pasionați și-au dorit mașina in care s-a plimbat liderul comunist, insa aceasta a fost adjudecata de cel care a platit…

- ANAF a reluat licitația pentru automobilul de teren ARO 304 care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, dupa ce la inceputul acestui an nu a gasit un cumparator.Conform anunțului publicat de ANAF, licitația va avea loc pe 18 decembrie, iar prețul de pornire este 103.125 lei, informeaza mediafax.ro.…