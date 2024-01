Sunt și zone in Maramureș unde se dorește a se face ceva concret. PNL Maramureș aduce in discuție cazul Tauții Magherauș, unde avem un proiect extrem de indrazneț care urmeaza a fis pus in valoare. In vecinatatea Parcului Hoșteze din Tauții Magherauș se va amenaja un spațiu verde, printr-un proiect ce va fi depus spre finanțare. ”Proiectul «Amenajare spațiu verde in zona Lac Hoșteze» vizeaza un spațiu neamenajat, situat in interiorul unei insule urbane, un teren pe care se afla o vale și o zona mlaștinoasa, dar și vegetație spontana abundenta. E firesc ca in imediata vecinatate a parcului Hoșteze…