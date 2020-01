Stiri pe aceeasi tema

- Pentru anul 2020, Agenția de turism Teron Intertur Campina a pregatit o mulțime de oferte, care mai de care mai tentante, pentru clienții sai. Una dintre acesta se refera la organizarea unor circuite cu avionul, in diverse colțuri ale Europei sau chiar in alte continente.

- Tarom se lauda astazi ca a reusit sa faca ocolul pamantului in 80 de ore. Este insa un capitol din povestea de glorie, de acum 50 de ani. Anii care au urmat au insemnat doar decadere. Momentul istoric a fost sarbatorit pe aeroportul Baneasa.

- Mos Craciun a pornit marti in calatoria lui din Ajunul Craciunului de 510 milioane de kilometri, potrivit North American Aerospace Defense Command, scrie adevarul.ro.El a plecat de la Polul Nord si calatoria lui va dura in total 25 de ore.

- "Un om așa de important ca Gino (Iorgulescu, n. red.) sau ca Mario ar putea vreodata sa imi dea mie vreo suma de bani in care sa nu semnez o hartie? In care sa nu fie martori, nu se face printr-un cont bancar? Se face așa, vine pe strada, imi pune banii in mana? Și, in primul rand, sa vina cu doi…

- Deputații Blocului ACUM nu au susținut proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pe termen mediu, prezentat astazi in Parlament de catre ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța. Pe de alta parte, socialistul Petru Burduja a declarat ca cei din Blocul ACUM „incearca sa politizeze acest subiect”.

- Ne-am obisnuit asa de mult cu energia emotionala si grea a Scorpionului incat aproape ca am uitat cum este viata si in afara Lumii subterane in care ne-a tinut Scorpionul. Acum este timpul sa mergem mai departe. Cine a zis ca viata va fi usoara ? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de…

- In a cincea economie a lumii, tot mai mulți copii merg la școala incalțați in papuci primiți din donații. Vorbim despre Marea Britanie, unde reprezentanții unei organizații caritabile care aduna incalțaminte uzata și o trimit in țarile sarace spun ca tot mai multe

- Sute de persoane au manifestat sambata la Roma pentru a cere demisia primarului Virginia Raggi, la o zi dupa o greva a serviciilor publice impotriva esecului municipalitatii in administrarea capitalei Italiei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Raggi este pe cale sa faca din orasul nostru un loc…