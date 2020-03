Stiri pe aceeasi tema

- Talent show-ul Next Star revine, la Antena 1, cu un nou și spectaculos sezon. Din 12 martie, de la 20:00, emisiunea prezentata de Dan Negru va aduce pe scena Next Star și in fața telespectatorilor cei mai talentați copii ai Romaniei, dar și un nou juriu. Jurații celui de-al zecelea sezon vor fi: Loredana,…

