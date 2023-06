Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea va lua sfarșit pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1! Show-ul va avea premiera pe 22 și 23 iunie 2023, fiind difuzat in fiecare joi și vineri, de la ora 20:30. Cinci cupluri iși vor testa dragostea și fidelitatea in fața celor 10 ispite. Iata cine sunt tinerele care ii vor…

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10 ispite masculine gata sa demaste cele mai ascunse…

- Bianca Pop este in al noualea cer! Fosta ispita de la ”Insula Iubirii” a nascut in urma cu puțin timp. Vedeta de la Antena 1 a devenit mama pentru prima data. Tot in urma cu cateva minute, bruneta a facut publica, prin intermediul rețelelor sociale, și prima imagine cu fetița ei. Cine este George Tomaziu,…

- Anatol Salaru, fost ministru al Apararii din Republica Moldova, a declarat ca Rusia se afla intr-o situație critica, iar razboiul ar putea fi caștigat de Ucraina. Prezent in emisiunea moderata de jurnalistul Radu Tudor, Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii din Moldova, a comentat situația Rusiei,…

- Corteva Agriscience a raportat o creștere substanțiala de 13% a afacerilor sale in Romania și Republica Moldova in anul 2022, comparativ cu anul precedent. Creșterea continua se datoreaza angajamentului Corteva de a ajuta fermierii sa-și mareasca productivitatea și calitatea culturilor printr-un portofoliu…

- Idanna Abignente, Vlad Bieltz, Sethward, Claudiu Toderici, Alexandru Țiproc și Dima Țui sunt concurenții pe care jurații i-au trimis la votul publicului. Iar cel care și-a adjudecat un loc in marea finala a show-ului de umor de la Antena 1 este actorul de comedie de peste Prut. Inainte sa urce pe scena…