- Bancul zilei. Incepe ziua de joi, 26 ianuarie, razand. Nu numai ca zambetul tau iți va aduce beneficii la nivel de organism, ci va contribui și la raspandirea bucuriei in randul tuturor celor din jurul tau. Specialiștii in psihologie și psihiatrie spun ca efectele pozitive ale zambetului se rasfrang…

- Cei mai mulți oameni din intreaga lume utilizeaza deodorantul dimineața. Aceștia au un ritual intreg la primele ore ale zilei cand se pregatesc sa plece la locul de munca sau la cursuri. Specialiștii susțin insa ca toți il folosesc greșit. Puțini știu care este cel mai bun moment in care trebuie sa…

- Majoritatea romanilor folosesc sapunul in igiena lor. Mulți dintre aceștia s-au obișnuit sa se spele pe tot corpul cu el, deși ar trebui sa aleaga un gel de duș sau alte produse care sunt la indemana pe piața. Specialiștii susțin ca acesta nu trebuie sa fie folosit in special pentru picioare. Experții…

- Alimentația este extrem de importanta pentru sanatatea oamenilor, precum și consumul frecvent de apa. Oamenii s-au obișnuit sa urmeze sfaturile pe care le știe toata lumea, și anume ca avem nevoie sa consumam minim 2 litri de apa pe zi. Insa, specialiștii au distrus acest mit cu un studiu care arata…

- Cantareața de muzica populara Sofia Vicoveanca a povestit ca trebuie sa se mențina și ca este foarte atenta la alimentație . De aceea ea consuma ceva in mod special. Care este bautura pe care o consuma Sofia Vicoveanca și care ii curața gatul și plamanii. Sofia Vicoveanca a dezvaluit de curand cum iși…

- Vin informații noi de la meteorologi. Specialiștii anunța, prin intermediul unei atenționari meteo, zonele in care se vor semnala intensificari puternice ale vantului in intervalul urmator. Incepand de marți dupa-amiaza și pana miercuri dimineața va fi in vigoare un COD GALBEN emis de Administratia…

Specialiștii explica de ce nu e bine sa speli ouale atunci cand le pui in frigider. Potrivit acestora, pasul facut de multe gospodine este, de fapt, o mare greșeala. La ce riscuri ne expunem cand le curațam, de fapt. Afla de ce nu ar trebui sa speli ouale cand le pui in frigider Cu toate