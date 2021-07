Stiri pe aceeasi tema

- Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Pe aceasta premiza merge și Marilena Hagi care a fost surprinsa chiar in momentul in care a incalcat legea, caci soția fostului fotbalist n-a mai avut deloc rabdare la semafor și a trecut direct pe roșu.

- Timpul nu iarta pe nimeni, nici pe Dana Nalbaru, care pare sa se afle intr-o perioada mai dificila din viața ei sau cel puțin una in care nu-i mai pasa sa pastreze aparențele. Cea care umplea cluburile atunci cand canta in trupa Hi-Q pare ca a diparut de mult, iar acum vedem o varianta in care este…

- Loredana Groza este una dintre vedetele care nu pot fi trecute cu vederea oricat s-ar incerca, astfel ca toți cei care o intalnesc raman muți și mai ca fac și plecaciuni in fața cantareței. Și nu vorbim prostii, pentru ca paparazzi SpyNews.ro au imagini care demonstreaza din plin acest lucru.

- Cristina Spatar a oferit primele declarații pentru Antena Stars despre barbatul misterios cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe strazile Capitalei. Vedeta a ținut sa specifice ca este vorba despre o cunoștința veche și a precizat ca intre ea și Tiberiu Varzaru relația este pe pauza.

- Marius Șumudica este un adevarat star al fotbalului, dar de cand și-a incheiat cariera sportiva, a decis sa se reprofileze. Totuși, deși iși respecta cuvantul și face chiar și pe șoferul pentru apropiați, s-ar parea ca regulile de circulație nu prea ii sunt pe plac, astfel ca le ignora cum nu se poate…

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii Meteo de la emsiunea ”Neatza cu Razvan și Dani” este foarte activa pe rețelele de socializare, iar asta se poate vedea și din numarul de urmaritori. Ramona Olaru ii da clasa și lui Catalin Maruța Spre exemplu, pe celebrul Tik Tok, Ramona Olaru face și face și strange…

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai apreciate artiste, iar recent, aceasta a intrat in echipa de la Prima TV, unde prezinta emisiunea „Hai cu fetele”. Vedeta este casatorita de peste 8 ani cu Vlad Huidu și au impreuna doi copii. Intr-un interviu acordat recent, artista a dezvaluit ca perioada…