- Tiraspolul este, in principiu, gata "chiar miine" sa organizeze o intrevedere in formatul "5+2" si considera ca asemenea intilniri "nu ar trebui sa aiba loc o data pe an in zilele de sarbatoare, ci de sase ori pe an". Potrivit agentiei Infotag cu referire la mass-media din regiune, acest lucru a fost…

- Peste 100 de jurnalisti afgani sunt in mare pericol și cer ajutor internațional. Aceștia iși doresc de la comunitațile internaționale sa apere libertatea presei in țara lor, relateaza DPA. Nevoia cea mai urgenta este pentru garantii de protectie, in special in cazul femeilor jurnaliste, afirma grupul…

- Germania protesteaza pe langa Rusia cu privire la tentative de furt ale datelor unor parlamentari, denuntand o presupusa pregatire a raspandirii unor dezinformari inaintea alegerilor parlamentare germane, a anuntat luni Ministerul german de Externe, relateaza The Associated Press. Un grup…

- Rusia va "continua sa monitorizeze indeaproape modul in care evolueaza situatia din Republica Moldova si in ce masura aceasta tara isi indeplineste obligatiile in temeiul tratatului de prietenie si cooperare, inclusiv in ceea ce priveste conservarea si dezvoltarea limbii ruse". Potrivit agentiei Infotag,…

- Primul din cele trei avioane de evacuare germane in drum spre Afganistan a fost redirectionat la Taskent, capitala Uzbekistanului, dupa ce nu a putut ateriza pe aeroportul din Kabul, a anuntat luni un general german, citat de Reuters. Avionul de transport A400M s-a rotit in aer deasupra Kabulului…

- Rusia a cerut unei jurnaliste BBC sa paraseasca tara pâna la sfârsitul lui august, ca represalii fata de ceea ce Moscova denunta drept o discrimnare a unor jurnalisti rusi care muncesc în Marea Britanie, potrivit televiziunii ruse de stat, relateaza Reuters și News.ro.Potrivit…

- Convorbirile China-SUA de la Tianjin s-au desfașurat in general in mod deschis, au aprofundat cunoașterea pozițiilor reciproce, fiind benefice dezvoltarii viitoare a relațiilor bilaterale, a declarat luni purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Oficialul chinez a menționat…

- Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, a confirmat posibilitatea unei intalniri, saptamana viitoare, la Moscova, dintre șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov și trimisul special al președintelui Statelor Unite pe probleme privind schimbarile climatice, John…