Când are loc sărbătoarea sfinților Petru și Pavel Sarbatoare Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este sarbatorita in acest la finalul lunii iunie. Mai exact, pe data de 29 iunie 2021. Pana la Sarbatoarea Sfinților Apostoli Petrnu și Pavel insa se ține post, care a inceput deja de pe 22 iunie, dupa sarbatoarea Sfintei Treimi și dureaza o saptamana, pana la sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Acest post este un post usor de tinut, dat fiind ca este cel mai scurt post din cele patru de peste an, iar in majoritatea zilelor din Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este dezlegare la peste. Cand are loc sarbatoarea sfinților Petru și Pavel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

