- Pe 10 iulie 2021 are loc marea finala Survivor Romania, emisiune difuzata de Kanal D! Telespectatorii se intreaba cine caștiga show-ul, avand in vedere faptul ca toți concurenții ramași au șanse egale. Cei care se lupta pentru marele premiu sunt Maria Chițu, Marius Craciun, Elena Marin, Zannidache,…

- Adelina Damian a fost eliminata de la „Survivor Romania” in ediția din 6 iunie. Concurenta din echipa Razboinicilor a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoita sa paraseasca competiția. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana la „Survivor Romania” au intrat…

- Ediția „ Survivor Romania ” de sambata seara, 5 iunie, aduce din nou tensiuni in echipa Razboinicilor, dupa ce fetele și-au acuzat colegii de lașitate, in ediția de vineri seara. Adelina de la Razboinici este in continuare suparata, in urma afirmațiilor facute de colegii ei, cat și de Zanni. Razboinica…

- Irisha a fost eliminata de la Survivor Romania 2021. Dupa ce a aflat ca va parasi competiția, Irina Ceban a declarat ca aventura din Republica Dominicana a fost experiența vieții ei. In cursa pentru eliminare de ieri, 9 mai, au intrat Irisha și Elena Marin de la Faimoși, alaturi de Sorin Pușcașu și…

- Sindy a parasit conpetiția „Survivor Romania” , in ediția de duminica seara, cand la consiliu, prezentatorul TV a anunțat ca aceasta a avut cele mai puține voturi din partea publicului. Dupa ce Maria Chițu, Albert Oprea și Andrei Dascalu au ieșit favoriții publicului in aceasta saptamana la Survivor…

- Zanni și-a schimbat atenția de la Elena Marin la noul venit la ”Survivor”, Cucu de la ”Noaptea Tarziu”. „Nu are ce cauta aici”, a reproșat Faimosul. Se contureaza noi conflicte la Faimoși. Zanni a uitat de Elena Marin și a trecut la Cucu Noi concurenți s-au alaturat luptei din Republica Dominicana in…

- Un nou scandal a izbucnit intre Zanni și Elena de la Faimoși. Dupa ce conflictul dintre ei parea se fi aplanat de tot, in ultimele ediții ale showului din Republica Dominicana, protejatul lui Alex Velea a rabufnit, din nou, din cauza tensiunilor care au aparut in interiorul echipei roșii. Zanni și Elena…

- Drumul ei in competiție a luat sfarșit! Ana Porgras a fost eliminata de la „Survivor Romania”, ea parasește Republica Dominicana. Jador a fost cel care a propus-o spre eliminare. Concurenta a fost surprinsa și de vot și de vestea ca trebuie sa paraseasca concursul. A facut declarații. La votul publicului…