Cunoscuta bataie tradiționala din satul Ruginoasa, din județul Iași, va avea loc și in acest an, de Anul Nou. Totul se va desfașura sub observația autoritaților, adica a polițiștilor, a jandarmilor și a celor de la ISU, care și-au anunțat prezența. Bataia tradiționala de la Ruginoasa, de Anul Nou, din nou sub observația autoritaților Tradiția din Ruginoasa este deja renumita in intreaga țara . Din nou localnicii din sat se vor masca și se vor lovi cu bate, insa autoritațile le atrag atenția ca trebuie doar sa mimeze, fara a mai produce rani diferitor persoane, așa cum s-a intamplat in alți ani.…